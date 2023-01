Netten in de Kuip tijdens topper tegen Ajax om spelers te beschermen

Volgens een woordvoerder van Feyenoord is de vergaande maatregel genomen om ervoor te zorgen dat de wedstrijd normaal kan doorgaan. „Het is fantastisch dat we teruggaan naar het spelen van een Klassieker met publiek, maar je wil dat het een sportieve wedstrijd is. Daarom voelen we ons genoodzaakt tot deze maatregel.”

De afgelopen twee jaar konden vanwege coronabeperkingen geen supporters bij de wedstrijd tegen Ajax in De Kuip zijn. Dit is de eerste wedstrijd tussen de twee rivalen in Rotterdam met thuispubliek sinds de gevoelige overstap van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax.

Betreurenswaardig, maar onontkoombaar

De kaartverkoop voor de Klassieker van 22 januari begint zaterdagochtend. Het ophangen van de netten langs alle kanten van het veld leidt niet tot een lagere capaciteit van De Kuip, aldus de zegsman. Er kunnen ongeveer 50.000 mensen in De Kuip. Fans van Ajax zijn hoe dan ook niet welkom vanwege eerdere ongeregeldheden.

Televisiezender ESPN, die de wedstrijd zoals gebruikelijk uitzendt, vindt het „betreurenswaardig” dat de maatregel moet worden genomen. „Maar de veiligheid staat voorop. Dat het impact gaat hebben op de kijkervaring is onontkoombaar. We zijn nu druk met Feyenoord bezig hoe we het zo kunnen organiseren dat de kijker er zo min mogelijk last van heeft”, laat een woordvoerder weten.

Ajax wil niet ingaan op de vraag of dezelfde maatregel nodig is rond de Klassieker in Amsterdam op 19 maart.