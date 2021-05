PSV én Ajax in hun maag met ‘conflict’

Eran Zahavi en Mohamed Ihattaren Ⓒ ANP/HH

De topclubs Ajax en PSV zijn ernstig in verlegenheid gebracht door spelers die zich met stevige uitingen op social media mengen in het hoogopgelopen conflict tussen Israël en de Palestijnen. Topvoetballers en internationals in de kleedkamer van PSV staan zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Dat dreigt voor grote spanning te zorgen.