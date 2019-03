Henry beste buitenlander ooit in Premier League

De Franse voormalig goalgetter van Arsenal eindigde voor Cristiano Ronaldo (14 procent) en Eric Cantona (12 procent). Jaap Stam, die bij de laatste dertien genomineerden zat, kreeg nul (!) procent van de stemmen. Dennis Bergkamp zat merkwaardg genoeg helemaal niet bij de genomineerden.

Volgens de BBC hebben meer dan 250.000 mensen hun stem uitgebracht en een panel van experts maakte vervolgens een shortlist. Alan Shearer, Chris Sutton, Rory Smith (journalist New York Times, red) en niemand minder dan Ruud Gullit maakten deze lijst.

Van der Sar en Stam

Bij de keepers werd Peter Schmeichel verkozen tot beste keeper ooit in de Premier League. Hij eindigde voor Petr Cech en David de Gea. Shearer heeft nog een eervolle vermelding voor Edwin van der Sar. „Hij heeft meer wedstrijden dan Schmeichel voor United en vier titels. En toch noemt niemand hem.”

Edwin van der Sar stopt de strafschop van Anelka, United wint de CL Ⓒ Hollandse Hoogte

Bij de verdedigers eindigde Stam als derde, achter Nemanja Vidic en winnaar Vincent Kompany. Als beste middenvelder werd Ronaldo gekozen, merkwaardig genoeg, aangezien hij meer een aanvaller is. Hij eindigde boven David Silva en Patrick Vieira.

Bergkamp en Van Nistelrooy

En bij de aanvallers werd - als vanzelfsprekend - Henry tot beste buitenlander gekozen. Hij eindigde - dik - voor Cantona en Sergio Aguero. Drogba maakte als vierde de lijst compleet.

Smith wil Ruud van Nistelrooy nog even noemen. ..Hij was misschien niet zo allround als Drogba, omdat die de bal beter bij zich kon houden en sneller was. Maar als afmaker was Van Nistelrooy fantastisch.”

Uiteraard noemt Gullit Bergkamp hierbij. „Dennis was alles waardoor je zo van voetbal kan houden. Hij was zo elegant in zijn spel. Hij kon dingen doen en goals maken die andere niet kunnen maken. Voor elegantie staat hij boven alle partijen.”

Dennis Bergkamp Ⓒ Hollandse Hoogte