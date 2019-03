Matig Jong Oranje gelijk tegen Amerikanen

De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi wist in San Pedro del Pinatar ook amper kansen te creëren. Dinsdag oefent Jong Oranje weer, dan tegen Egypte.

De Nederlandse beloften wisten zich niet te kwalificeren voor het EK van komende zomer in Italië en San Marino, waardoor Van de Looi nu al gaat werken aan een ploeg die er na de zomer moet staan bij de start van een nieuwe kwalificatiereeks. Tussen nieuwelingen als doelman Maarten Paes, verdediger Danilho Doekhi en vleugelspits Calvin Stengs stond met Justin Kluivert ook een speler in de basis die vorig jaar al debuteerde in het ’grote’ Oranje. Kluivert vormde de voorhoede met Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) en PSV’er Donyell Malen. Cody Gakpo (PSV) en Abdou Harroui (Sparta) maakten als invallers hun debuut in Jong Oranje.

Het was vooral aan Paes te danken dat het 0-0 bleef. De keeper van Jong FC Utrecht hield de Amerikanen met een paar goede reddingen van scoren af. Bij ’Team USA’ deed met Timothy Weah ook een A-international mee. De 19-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die op huurbasis voor Celtic speelt, heeft al acht interlands op zijn naam staan. In de tweede helft viel bij de Amerikanen keeper Jonathan Klinsmann in, de zoon van de Duitse oud-topspits Jürgen Klinsmann.