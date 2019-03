Koeman start met Promes tegen Duitsland

De overige tien basisspelers begonnen donderdag ook tegen Wit-Rusland. Rechtsback Denzel Dumfries is voldoende hersteld van een liesblessure. Marten de Roon krijgt als controlerende middenvelder weer de voorkeur boven Davy Pröpper.

Het Nederlands elftal trapte het kwalificatietoernooi voor de Europese eindronde in twaalf landen af met een overtuigende zege op Wit-Rusland (4-0). Duitsland komt in de Johan Cruijff ArenA voor het eerst in actie in groep C. Na een teleurstellend verlopen WK en de pijnlijke degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League wil de wereldkampioen van 2014 met een verjongde formatie een nieuwe start maken.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, Van Dijk (c), De Ligt, Blind; De Roon, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Promes, Depay, Babel

Bondscoach Joachim Löw heeft gekozen voor een elftal met drie verdedigers. Marco Reus start op de bank.

Duitsland: Neuer; Süle, Ginter en Rüdiger; Kehrer, Kroos, Goretzka, Kimmich en Schulz; Gnabry en Sané.