Van Gerwen ontsnapt in kwartfinales

De wijze waarop Van Gerwen de partij beëindigde, was van grote klasse. Nadat Price bij een stand van 5-5 zijn wedstrijdpijl (dubbel 20) miste, gooide Mighty Mike met drie pijlen 118 uit. In totaal noteerde hij liefst drie keer een finish van boven de 100.

Eerder op zondag had van Van Gerwen zijn landgenoot Jermaine Wattimena kansloos gelaten. In de achtste finales won hij met liefst 6-0. Een dag eerder zegevierde de drievoudig wereldkampioen in de tweede ronde ook al over Mervyn King. Die partij eindigde in 6-1. In de eerste schifting had Van Gerwen een bye.

De halve finales en eindstrijd staan zondagavond in Leverkusen op het programma. Daarna reist het dartscircus door naar Rotterdam, waar woensdag en donderdag de achtste en negende speelronde in de Premier League Darts op het programma worden afgewerkt.

Bekijk ook: Van Gerwen kent geen genade in Nederlands onderonsje

Bekijk ook: Barney nu al klaar voor oranjegekte in Ahoy