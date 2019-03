Video: bijzondere negendarter en toernooiwinst Van Gerwen

De eindstrijd was een gevecht tussen de twee laatste wereldkampioenen. Van Gerwen volgde begin dit jaar namelijk Rob Cross, die een jaar eerder nog voor eliminatie van de Nederlander op het WK zorgde, op. Cross reikte in Leverkusen net als de Nederlander tot de eindstrijd. In een spannende en hoogstaande partij ontliepen Van Gerwen en de Brit elkaar nauwelijks: gemiddelde van 104,79 om 100,27. De regerend wereldkampioen sloeg in het slotstuk toe door bij een 7-6 de beslissende break te plaatsen en zo met 8-6 te winnen.

Op weg naar de finale liet Van Gerwen nog een ander hoogstandje zien. Dat deed hij bij de laatste vier in zijn partij tegen Mensur Suljovic. Hij knokte zich terug van een 2-4 achterstand en deed dat met een bijzondere negendarter in de achtste leg. Via 180, 174 en 147 kwam hij tot de perfecte leg. Bij de laatste drie pijlen koos hij via de weg triple 19, bulsseye en dubbel 20. De meest voorkomende variant is 180, 180 en 141, waarbij de laatste drie pijlen via triple 20, triple 19 en dubbel 12 gaan.

Bekijk hieronder de negendarter van Van Gerwen:

Nadat Van Gerwen vervolgens doordrukte naar 6-4 kon Suljovic hem niet meer in de problemen brengen. Het gemiddelde was daarnaast ook ruim in zijn voordeel: 96,61 om 87,73.

Ontsnapping

In de kwartfinales kroop Van Gerwen nog door het oog van de naald. De nummer één van de wereld overleefde tegen Gerwyn Price een wedstrijdpijl en won uiteindelijk met 6-5 in legs.

De wijze waarop Van Gerwen de partij beëindigde, was van grote klasse. Nadat Price bij een stand van 5-5 zijn wedstrijdpijl (dubbel 20) miste, gooide Mighty Mike met drie pijlen 118 uit. In totaal noteerde hij liefst drie keer een finish van boven de 100.

Eerder op zondag had van Van Gerwen zijn landgenoot Jermaine Wattimena kansloos gelaten. In de achtste finales won hij met liefst 6-0. Een dag eerder zegevierde de drievoudig wereldkampioen in de tweede ronde ook al over Mervyn King. Die partij eindigde in 6-1. In de eerste schifting had Van Gerwen een bye.

Premier League

Het dartscircus reist maandag door naar Rotterdam, waar woensdag en donderdag de achtste en negende speelronde in de Premier League Darts op het programma worden afgewerkt. Na deze twee avonden valt de nummer laatst, momenteel Raymond van Barneveld, af. De beste acht darters vervolgen hun weg, waarna de top-4 eind mei in Londen om de eindzege strijdt.

Van Gerwen treft in Ahoy eerst Peter Wright, waarna ook nog de clash met Raymond van Barneveld volgt. De Nederlander raakte vorige week zijn koppositie kwijt aan Rob Cross. Hij heeft een achterstand van twee punten op de Brit. De afgelopen zes jaar sloot Van Gerwen de reguliere competitie van de Premier League als nummer één af. De laatste drie edities werden door hem winnend afgesloten.

