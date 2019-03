Goals Arnautovic baten Oostenrijk niet

De 31-jarige aanvaller van de Chinese club Guangzhou R&F nam in Haifa drie van de vier doelpunten van zijn land voor zijn rekening: 4-2. Marko Arnautovic maakte beide treffers van Oostenrijk, dat de kwalificatiereeks donderdag in Wenen begon met een nederlaag tegen Polen (0-1).

De oud-speler van FC Twente opende al in de achtste minuut de score. Tussen de 34e en 55e minuut tekende Zahavi voor een hattrick. Munas Dabbur maakte er 4-1 van, waarna Arnautovic nog iets terugdeed. Oud-Ajacied Maximilian Wöber moest bij Oostenrijk al na een uur plaatsmaken voor Marc Janko (ex-Twente). De 35-jarige spits kon de tweede nederlaag van zijn land echter niet meer voorkomen. Israël was in groep G begonnen met een gelijkspel tegen Slovenië (1-1).

Schotland herstelde zich in groep I met winst bij San Marino (0-2) enigszins van de zware nederlaag donderdag in en tegen Kazachstan (3-0). Kenny McLean en Johnny Russell maakten de doelpunten voor de ploeg van de bekritiseerde bondscoach Alex McLeish.