Tussen haat en liefde in Milaan-Sanremo

Tom Dumoulin Ⓒ Raymond Kerckhoffs

SANREMO - Hun specialisme ligt op andere terreinen. Tom Dumoulin excelleert in het klassement van de grote rondes, Dylan Groenewegen is dé snelheidsduivel van de massasprints. Milaan-Sanremo is eigenlijk een klassieker die nauwelijks op hun capaciteiten is toegespitst, maar toch doet de koers aan de bloemenrivièra hun hart sneller kloppen.