Turkse bond hengelt naar aanvoerder van Oranje onder 19

Kökcü probeert zich dinsdag met Oranje onder 19, waarvan hij aanvoerder is, via Spanje te plaatsen voor het EK en heeft daarbij aan een punt genoeg. In zijn elftal is PSV-talent Mohammed Ihattaren zijn ploeggenoot. Twee weken terug kwam naar buiten dat de Marokkaanse bond flirt met de aanvallende middenvelder. Kökcü is eerlijk als hem wordt gevraagd naar zijn situatie met betrekking tot Turkije. „Ze hebben me weleens gevraagd of het me iets leek, maar dat was voor Turkije onder 19, dus blijf ik liever hier. Als de A-ploeg komt? Dat weet ik nog niet, ik heb er hier nog een gesprekje met de trainer (Maarten Stekelenburg, red.) over”, zegt Kökcü.

Zijn aanstaande gesprekje met de bondscoach laat zien dat het nationaliteitenthema in Zeist op waarde wordt geschat. Stekelenburg heeft de in zijn generatie jonge Kökcü tot aanvoerder gemaakt. Dat zegt veel, in een generatie met ander toptalent uit de lichting die met Onder 17 Europees kampioen werd en een aantal jongens dat al veel Eredivisie-duels achter de naam heeft staan. In Kökcü, nu bezig aan zijn doorbraak bij Feyenoord, ziet iedereen een potentiële A-international.

Feyenoord

De nummer tien verlengde onlangs zijn contract bij Feyenoord tot medio 2023 en liet buitenlandse interesse links liggen. Hij is gelukkig met het plan dat de Rotterdamse club met hem heeft en beseft dat er veel voor nodig is om zich als talent tussen de gevestigde orde bij een topclub in de basis te spelen. Hij weet ook dat zijn idool en teamgenoot Robin van Persie op zijn achttiende nog geen onomstreden basisspeler was bij Feyenoord. Dat wil Kökcu zelf graag worden door zijn kans te grijpen.

Kökcu raakt enthousiast van al het talent dat op dit moment rondloopt bij Oranje onder 19. „Jazeker, er komt een goede generatie aan”, weet de middenvelder, die het met generatiegenoot Ihattaren nog niet over diens situatie heeft gehad. „Nee, het gevoel dat hij heeft, kent hij het beste. Of het zonde zou zijn als we weg zouden gaan? Misschien wel, maar als je je hart volgt, kun je de beste beslissing nemen. Mijn hart ligt nu bij Nederland, haha. Ik heb ook niet zoveel waardering gehad vanuit Turkije.”

De conclusie is dat het oranje hem goed staat. „Ja, toch?”, lacht Kökcü. Zijn toekomst ligt op clubniveau hoe dan ook nog langer in Nederland. Bij Feyenoord kan het talent zijn toekomst definitief oranje kleuren.