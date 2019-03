Tussen hoop en vrees voor ’Barney’ in Ahoy

Een glimlach bij Raymond van Barneveld. Ⓒ PDC

Amsterdam - Ga er maar aan staan. Depressies, diabetes, een burn-out en de nodige privéproblemen. Dat is de schaduwkant van de ooit zo gevierde Raymond van Barneveld, de man die darts in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland op de kaart zette en in totaal liefst vijf wereldtitels won. Maar dat laatste telt allemaal niet in zijn leven. Je bent zo goed als je laatste partij.