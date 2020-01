NAC gaat nu voor Peter Hyballa als trainer

De Duitser, die in het seizoen 2016/’17 trainer was van NEC, is in onderhandeling met de club uit de Keuken Kampioen Divisie, die op korte termijn een opvolger voor de op oudejaarsdag ontslagen Ruud Brood hoopt aan te stellen. Hyballa is beschikbaar om aan de slag te gaan, nadat hij begin dit kalenderjaar vertrok bij het Slowaakse FC DAC 1904.

NAC zal de gesprekken met Hyballa goedgemutst in gaan, na de bekerstunt tegen PSV afgelopen donderdag. De Bredase club versloeg de provinciegenoot in het eigen Rat Verlegh Stadion na rust verdiend met 2-0.