Foto: Weer briefje bij Nederland-Duitsland

Op het briefje is te zien dat Memphis Depay en Ryan Babel samen in de spits moeten lopen. Waar Quincy Promes op dat moment blijft, is niet helemaal duidelijk te zien. NOS toonde het beeld vlak voor de rust, toen de Duitsers met 2-0 leidden in de Johan Cruijff ArenA.

Destijds wist bondscoach Koeman eigenlijk niet eens wat er op het stukje papier stond. „Ik kreeg het briefje van Lodeweges (zijn assistent, red.), maar ik wist niet wat er op geschreven stond. Natuurlijk hebben we met Dwight en Kees van Wonderen voorafgaand aan de wedstrijd verschillende scenario’s doorgenomen, en ook die dat we in de slotfase iets moesten forceren. Maar toen het bij 2-0 ter sprake kwam zei ik nee, dat gaan we nu niet doen. Dan wordt het 4-0 of 5-0. Maar bij 2-1 wilde ik het wel”, zei hij na afloop tegen de NOS.

Nu weet Koeman wel wat er op het briefje staat. Ⓒ Screenshot NOS