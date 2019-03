Veerkrachtig Oranje in slotfase de boot in tegen Duitsers

Bondscoach Ronald Koeman husselde zoals zo vaak maar weinig met zijn basisopstelling. Alleen Quincy Promes mocht in de Johan Cruijff ArenA beginnen in plaats van Steven Bergwijn. Denzel Dumfries was fit genoeg bevonden om te starten en het Duitse supertalent Leroy Sané af te stoppen.

De wedstrijd was koud en wel begonnen, toen doelman Jasper Cillessen al meteen flink in actie moest komen. Na 1.39 minuten - na een prachtige actie van Sané - kon Serge Gnabry vrij uithalen, maar vond de vuisten van de sluitpost.

Sané

De eerste vijf minuten werd de equipe van Koeman onder druk gezet en daar had Oranje alle moeite mee. Pas nadat de storm was gaan liggen, kwam het Nederlands elftal wat meer uit de druk.

Maar de oosterburen kwamen wel op voorsprong. Via de linkerkant mocht Sané in de zestienmeter de bal aannemen van Matthijs de Ligt. De Ajax-aanvoerder gleed vervolgens uit, waardoor de vleugelspeler van Manchester City zomaar ineens vrij kon uithalen. Cillessen was kansloos: 0-1. De voorsprong was niet onverdiend te noemen voor de ploeg van Löw.

Leroy Sane schiet de bal op fraaie wijze achter Cillessen: 0-1 Ⓒ EPA

Babel

Maar in de 25e minuut was daar eindelijk de eerst, echte grote kans voor Oranje. Promes stak Ryan Babe prachtig weg en mocht alleen op Manuel Neuer afvuren, maar de Duitser redde fraai op de inzet van de Fulham-aanvaller. Praktisch een minuut later had deze zelfde Babel de gelijkmaker op zijn schoen, na een voorzet van alweer Promes. Ineens uit de lucht, van zo’n zes meter afstand, stopte Neuer ook deze doelpoging.

Deze missers werden genadeloos aan de andere kant van het veld afgestraft. Gnabry dribbelde vanaf links naar binnen, schudden Virgil van Dijk van zich af en schoot de bal prachtig in de bovenhoek achter Cillessen: 0-2.

Serge Gnabry heeft de 0-2 gemaakt en maakt een ’pindakaas-gebaar’ Ⓒ AFP

Nederland had vooral moeite met de lopende mensen achter Van Dijk en De Ligt. Sané had de teller voor de Duitsers zelfs op drie kunnen zetten, maar vond met een wat zwakker schot de handen van de Nederlandse keeper.

De Ligt

De rust werd dan ook ternauwernood met 0-3 bereikt. Vooral Sané - die steeds tussen Van Dijk en De Ligt opdook, was regelmatig ongrijpbaar voor de Nederlandse defensie.

Na rust startte Oranje - met Steven Bergwijn voor Babel - ijzersterk. Promes krulde na een paar minuten een voorzet op het hoofd van De Ligt: 1-2.

Matthijs de Ligt wordt bejubeld na zijn treffer. Ⓒ REUTERS

De boot in

En veerkracht en niet opgeven staat met hoofdletters bij dit Nederlands elftal onder Koeman In de 63e minuut controleerde Georginio Wijnaldum de bal knap in de zestien van de Duitsers, de bal terug op Depay was kort, maar precies op maat. De korte, snelle uithaal van de Lyon-spits betekende de 2-2.

Georginio Wijnaldum is superblij met de 2-2 van Memphis Depay. Ⓒ REUTERS

Eigenlijk kwam het elftal van Löw er in de tweede helft nog nauwelijks aan te pas. Nederland bepaalde en de 3-2 hing in de lucht. Meerdere gevaarlijke situaties voor het doel van Neuer zorgden steeds net voor geen treffer. Steeds was de eindpass onvoldoende. De Duiters waren rijp voor de slacht.

Maar de winnende treffer viel aan de andere kant in minuut 90. Invaller Marco Reus gaf de bal puntgaaf voor op de meegelopen Schulz: 2-3. Er was te weinig tijd om dit nog te verhelpen.

Voor Nederland en Koeman een matig begin van de EK-kwalificatiereeks, na de winst op Wit-Rusland (4-0, red) volgde nu een thuisnederlaag tegen de Duitsers en moet het meteen in de achtervolging.