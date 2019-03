Van Dijk na dreun Oranje: ’We hebben nog een lange weg te gaan’

Vooral in de eerste helft werd het Nederlands elftal overklast door de Duitsers. Leroy Sané en Serge Gnabry zorgden met hun doelpunten voor veel kopzorgen bij bondscoach Ronald Koeman, die met de Oranje-spelers na 45 minuten voetbal de kleedkamers opzocht met een 0-2 achterstand. „We wisten dat ze veel beweging in de ploeg hebben. Maar bij ons stond de organisatie gewoon niet goed. Dat moet veel en veel beter”, stelde Van Dijk tegenover de NOS.

Na rust zag Koeman een herboren Oranje. Binnen twintig minuten knokte zijn ploeg zich terug via doelpunten van Matthijs de Ligt en Memphis Depay. „De tweede helft komen we goed terug. Dan moet je minimaal een punt halen. Dat doe je niet, dat is balen natuurlijk”, vervolgde de verdediger van Liverpool. In de 90e minuut sloeg namelijk toch het noodlot toe. De Duitser Nico Schulz werkte de bal achter doelman Jasper Cillessen en zorgde zo voor een late dreun. „De tweede helft was goed, maar je hebt er niets aan. We staan hier met lege handen”, sloot Van Dijk af.

Het Nederlands elftal heeft nu na twee duels in de EK-kwalificatiereeks drie punten. Afgelopen donderdag werd in De Kuip met 4-0 van Wit-Rusland gewonnen. De overige landen in de poule zijn Estland en Noord-Ierland.

Bekijk hier alle statistieken rond Nederland - Duitsland terug.

Bekijk ook: Veerkrachtig Oranje in slotfase de boot in tegen Duitsers

Bekijk ook: Herbeleef pijnlijke nederlaag Oranje