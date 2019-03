De Ligt: ’Het was een beetje glad’

Na een zwakke eerste helft maakte Oranje in de eerste helft een 2-0 achterstand ongedaan. „In de eerste helft gaven van voren en van achteren te weinig druk en speelden we ook niet goed compact genoeg. Dat deden we na rust wel. Zij moesten toen lange ballen gaan spelen. Dat is makkelijker voor Virgil (van Dijk, red.) en voor mij”, analyseerde De Ligt in gesprek met NOS.

De Ligt gleed bij de openingsgoal uit, waarna Leroy Sané kon binnenschieten. „De voorzet komt achter mij. Het was een beetje glad, dat was pech voor mij. En hij schiet de bal ook goed in.”

„In de tweede helft gingen we vrijer spelen, want we stonden toch al met 2-0 achter. We hebben laten zien dat we een goede ploeg zijn, maar wel een helft te laat”, vervolgde De Ligt, die koppend de aansluitingsgoal produceerde. „Ik weet dat ik dat kan, maar het is lekkerder als je een punt pakt en dan scoort.”