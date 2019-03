Koeman scheurt tegen Duitsers uit zijn broek

Het voorval gebeurde bij de gelijkmaker van Memphis Depay, die Oranje daarmee in de tweede helft volledig terug in de wedstrijd bracht. De ploeg van Koeman keek na 45 minuten voetbal immers nog tegen een 0-2 achterstand aan.

„Ik scheurde van mijn enkels tot aan mijn rug uit mijn broek, dan zie je er niet goed uit”, verklaarde Koeman. „Niet dat ik er nu goed uitzie”, doelde hij vervolgens op de late dreun die het Nederlands elftal tegen de Duitsers kreeg te verwerken. In de 90e minuut tekende Nico Schulz namelijk voor de winnende treffer van Duitsland.

Oranje won het eerste duel richting het EK overtuigend van Wit-Rusland: 4-0. Voor Duitsland was het treffen met Nederland de eerste wedstrijd in de kwalificatie. Noord-Ierland leidt de groep met twee overwinningen. Oranje komt op 6 september weer in actie in de kwalificatiereeks. Dan gaan Koeman & co op bezoek bij Duitsland.

