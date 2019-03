Frenkie de Jong: ’Dit kunnen we niet nog een keer zo doen’

De Ajax-middenvelder doelde daarbij met name op de eerste helft. „De opdracht was hetzelfde als de vorige keer tegen de Duitsers. Maar we hadden een probleem achterin en op het middenveld met Sané, Gnabry en Goretzka. Zij kwamen vrij en konden zo draaien”, zegt hij voor de camera van de NOS.

Hij vervolgt: „Als je beter staat kun je dit voorkomen. Maar ik vind het altijd te makkelijk om te zeggen dat het aan de mindset ligt. Het kwam vooral omat we anders stonden. In het veld hadden we ook het gevoel dat Duitsland beter was.”

Volgens De Jong was Oranje in de tweede helft beduidend sterker. „Je ziet dat wij dan beter zijn. In de kleedkamer heerste heel veel teleurstelling. Door de trainer en sommige spelers werd nog wat gezegd. Vorige keer zat het mee en nu zit het tegen.”

