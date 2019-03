Bondscoach Ronald Koeman was na afloop va nde nipte nederlaag tegen de Duitsers (2-3, red) vrij realistisch. „We spelen wel tegen Duitsland, hè!”

„Wij kregen grote kansen na de 0-1”, aldus Koeman. „Dat het 0-2 wordt en dat we dan niet bij de pakken neerzitten, daar ben ik trots op”, zegt hij tegen de NOS. De tweede helft was geweldig. Had een punt gepakt, zou ik dan zeggen.”

Na rust zag hij Oranje goed terugkomen. „De 3-2 zat er toen echt in voor je gevoel. Er kwam meer ruimte - ook voor Duitsland - maar we zijn op mentaliteit doorgegaan. En dat is te prijzen, want de goal kon ook aan de andere kant vallen voelde ik.”

’Typisch Nederland’

„Het is wel typisch Nederlands om nu heel negatief te gaan doen. Van hosanna naar dieptepunt, dat we ons niet gaan plaatsen voor het EK. We spelen wel tegen Duitsland hè. Een geweldig team, met snelheid en balvastigheid”, gaat hij verder.

Koeman sluit af: „Het is in drie wedstrijden tegen de Duitsers alle kanten opgegaan. Ik vind dat een compliment voor Nederland. Ik heb wel nog getwijfeld om Aké voor Promes te brengen in de slotfase, om de 2-2 vast te houden.”

