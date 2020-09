José Mourinho doet (net op tijd) bizarre ontdekking

„Voor de wedstrijd was er een grappige situatie, omdat de keepers - Hugo Lloris en Joe Hart - me vertelden dat het doel te klein was. Ik ben zelf gaan kijken en natuurlijk was het doel te klein”, zei Mourinho na de 3-1-overwinning.

„De keepers spenderen uren in het doel, dus zij voelen wel aan als ze niet met de juiste afmetingen te maken hebben. Ik ben geen keeper, maar doordat ik al sinds ik jong ben met voetbal bezig ben weet ik de afstand tot de lat zodra ik mijn armen strek. Ik voelde ook onmiddellijk dat er iets niet goed was.”

Tottenham meldde het bij de afgevaardigden van de UEFA en de lat bleek inderdaad vijf centimeter te laag. De doelen werden nog voor de aftrap vervangen.

Het duel werd gespeeld in de Tose Proeski Arena. Het onderkomen van KF Shkëndija voldeed niet aan de richtlijnen van de UEFA.