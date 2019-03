Duitse schaatsbond ontzet door dopinggeval

Volgens de omroep was een Duitse schaatser in Erfurt klant bij sportarts Mark Schmidt, de spil in een dopingzaak waarbij sporters uit zeker acht landen zijn betrokken. De naam van de verdachte schaatser is niet bekend.

De DESG meldt in een korte verklaring dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. „Voor zover wij weten, had geen enkele sporter van onze bond contact met de beschuldigde sportarts.”

De gerenommeerde onderzoeksredactie van de ARD, waartoe de bekende journalist Hajo Seppelt behoort, meldt dat de bewuste schaatser vorig jaar deelnam aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. Hij zou voorafgaand aan de Spelen diverse bloedtransfusies hebben ondergaan binnen het netwerk van Schmidt.

Volgens de Duitse justitie worden zeker 21 atleten, actief in vijf verschillende sporten, verdacht van bloeddoping. Inmiddels hebben acht sporters bekend, onder wie de Oostenrijkse wielrenners Georg Preidler en Stefan Denifl.