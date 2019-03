Blind: ’Dat wordt hier en daar vergeten’

„In de eerste helft hebben we het laten liggen”, zei hij over de opgelopen achterstand van 2-0. „We waren niet balvast en hadden weer moeite met hun positiewisselingen. Dat had misschien niet gemogen. Maar we spelen wel tegen een topploeg. Dat wordt hier en daar vergeten. Maar Duitsland heeft nog steeds heel goede spelers.”

„In de tweede helft deden we het wel heel goed”, zei Blind. „Toen durfden we wel man op man te verdedigen. We kwamen verdiend op 2-2 en bleven domineren. Ik had niet het gevoel dat we het dicht moesten gooien in de slotfase. Wij kregen meer kansen dan zij. Maar zo’n late treffer is dan zuur. Met een gelijkspel had alles er heel anders uitgezien”, beseft Blind.

Nu strijdt Oranje in juni om de Nations League als de andere ploegen uit de poule weer in actie komen. Nederland hervat de kwalificatiereeks op 6 september met een loodzware uitwedstrijd tegen de Duitsers. Het verschil met een ploeg als Noord-Ierland, dat nu al zes punten heeft, kan dan al aardig zijn opgelopen. „Maar dan moeten we ze maar gewoon inhalen”, zei Blind. „We moeten nu niet in paniek raken. Er komen nog veel wedstrijden en met onze kwaliteiten moeten we bij de beste twee van de poule kunnen eindigen.”

