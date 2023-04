Premium Het beste van De Telegraaf

’Dat is misschien wel de enige manier ons uit ons spel te halen’ Arne Slot ziet hoe Ajax indirect compliment geeft aan Feyenoord

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Feyenoord-trainer Arne Slot Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De halve finale van het bekertoernooi tegen Ajax, heeft Feyenoord op sportief vlak geleerd dat het zich zal moeten wapenen tegen ploegen die in het restant van het seizoen alles zullen aangrijpen om de ploeg te ontregelen. Feyenoord-trainer Arne Slot zag aanvoerder Orkun Kökçü in de verloren Klassieker al een voorbeeld geven dat een nóg beter vervolg moet krijgen. Zeker wanneer de komende grote Europese wedstrijden ook nog eens tegen het AS Roma van José Mourinho worden afgewerkt.