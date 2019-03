’Van Dijk probeerde Oranje bij elkaar te houden’

De basiself van het Nederlands elftal. Ⓒ Rene Bouwman

Oud-international Ben Wijnstekers, die in de meeste van al zijn interlands ook aanvoerder van Oranje was, vindt het herstel van het Nederlands elftal tegen de Duitsers wonderbaarlijk. Maar de moeizame eerste helft zorgt ervoor dat hij geen hoge cijfers kan uitdelen aan de Oranje-internationals. Jasper Cillessen zorgde ervoor dat de schade halverwege niet groter was. Dat zegt veel over het totale optreden van het elftal.