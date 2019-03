EK wielrennen definitief naar Alkmaar

De gemeente had zich al kandidaat gesteld, maar nu heeft de Europese wielerbond UEC de titelstrijd ook officieel aan de kaasstad gegeven. Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Het EK op de weg vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er zijn dertien onderdelen: de wegwedstrijd en tijdrit voor mannen, vrouwen, onder 23, junioren en de ’mixed team relay’. Dat is een estafette waarin mannen en vrouwen elkaar aflossen. Dat nieuwe onderdeel vervangt de ploegenrit. De coureurs rijden over een afgesloten parcours door onder meer het historisch centrum, de molens in de polder en de kasseien van de Munnikenweg.

Annecy

De Europese wielerbond moest op zoek naar een andere locatie voor het EK omdat de Franse stad Annecy de organisatie teruggaf. Alkmaar steekt een kleine miljoen euro in het evenement.

Het EK op de weg is een relatief jong evenement. Peter Sagan was in 2016 de beste bij de mannen. Daarna wonnen ook Alexander Kristoff (2017) en Matteo Trentin (2018). Bij de vrouwen veroverden Anna van der Breggen (2016) Marianne Vos (2017) en Marta Bastianelli (2018) de Europese titel.