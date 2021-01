Michel Vlap helpt Anderlecht aan ruime zege

Op de ranglijst klom Anderlecht naar de derde plaats, nog wel met 10 punten achterstand op koploper Club Brugge.

Vlap, voormalig speler van sc Heerenveen, was niet de eerste die een strafschop benutte voor Anderlecht. Lukas Nmecha ging hem al na iets meer dan 20 minuten voor. In de slotfase maakte Francis Amuzu er 3-0 van.

Bart Verbruggen en tweede doelman Warner Hahn bleven op de bank bij Anderlecht, Vlap werd na 82 minuten gewisseld.

Sevilla

Sevilla is in de Spaanse competitie geklommen naar de vierde plaats. Dat gebeurde dankzij een zege bij Deportivo Alavés, 1-2. Luuk de Jong viel in de 63e minuut in bij Sevilla. De eindstand stond toen al op het scorebord. Joselu miste in extra tijd de kans om uit een strafschop gelijk te maken.

Na een half uur was het al 1-2. Youssef En-Nesyri zette de bezoekers al snel op voorsprong, Edgar maakte gelijk, dankzij Suso nam Sevilla opnieuw afstand.

Karim Rekik bleef op de bank bij Sevilla.

Spezia

Spezia heeft AS Roma uitgeschakeld in de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. Dat gebeurde na verlenging, 2-4. Daniele Verde en Riccardo Saponara maakten in extra tijd de beslissende doelpunten.

Na een kwartier had Spezia een voorsprong van 0-2. De Bulgaar Andrey Galabinov benutte een strafschop, Riccardo Saponara vergrootte de marge. AS Roma kwam terug door Lorenzo Pellegrini, ook van 11 meter, en de Armeniër Henrikh Mkhitaryan. Na 90 minuten leidde die stand tot de verlenging.

Door de rode kaart van de Spanjaard Pau López speelde AS Roma in de verlenging met een man minder.

Rick Karsdorp viel in de loop van de tweede helft in bij Roma. Doelman Jeroen Zoet zat op de bank bij Spezia.

Tegenstander van Spezia in de kwartfinale is Napoli. Ook onder meer de ontmoeting Inter - AC Milan staat op het programma.