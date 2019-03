Van Gerwen: ’Iedereen denkt dat ik een robot ben’

In de finale van de European Darts Open tegen Cross won Van Gerwen zijn 29e Europese titel. Het was een strijd tussen de twee beste darters ter wereld van dit moment. Van Gerwen was vanouds niet te stoppen en gooide een gemiddelde van 104,79. „Iedereen denkt altijd dat ik een robot ben, maar dat ben ik niet”, zegt Van Gerwen na afloop van de finale. „Vandaag (zondag, red.) moest ik er hard voor werken om te winnen.”

Negendarter

Van Gerwen gooide in de halve finale tegen Mensur Suljovic een negendarter. Het was alweer de derde van het seizoen voor Mighty Mike. Ondanks zijn goede vorm dit toernooi ging het volgens de Nederlander niet vanzelf. „Rob speelde dit toernooi erg goed. Ik wist dat ik op mijn best moest zijn om hem te verslaan. Hij was wat ongelukkig aan het einde en ik stond er op de belangrijke momenten. Ik ben zeer tevreden met mijn spel.”

Cross

Cross, wereldkampioen van 2018, gaf goed tegenstand maar moest uiteindelijk het onderspit delven tegen Van Gerwen. „Ik voel me uitstekend en ik word steeds beter”, zegt Cross over zijn seizoen tot dusver. „Ik heb genoten van de finale en het was mooi om weer eens voor zo’n groot publiek te spelen.”

„Ik ga Michael elke week tot het uiterste duwen”, zegt Cross over de regerend wereldkampioen. „Hij is niet zomaar de beste van de wereld. Ik zal niet stoppen voordat ik hem versla.”