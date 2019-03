Dossier: Zure nederlaag Oranje tegen Duitsland: reacties, video’s en analyses

Nederland keek na 34 minuten al tegen een 0-2 achterstand aan. Oranje had moeite met de bewegelijke aanvallers Serge Gnabry en Leroy Sané en op het middenveld kreeg Leon Goretzka alle ruimte om de ballen neer te leggen waar hij wilde. De tweede helft zag er een stuk beter uit, het leek op een totaal andere wedstrijd. De slechte start kostte Oranje uiteindelijk een punt. Chef voetbal Valentijn Driessen was dan ook ’geschrokken’ van de eerste helft van het Nederlands elftal.

De nederlaag kwam hard aan in het Oranje-kamp. Zelfs zo hard, dat bondscoach Ronald Koeman uit zijn broek scheurde.

De wedstrijd tussen Nederland en Duitsland werd overigens gespeeld op de derde sterfdag van Johan Cruijff. De KNVB stond, voordat de wedstrijd begon, stil bij de legendarische Nummer 14. De Nederlandse voetbalbond liet op de grote schermen van de Johan Cruijff ArenA een compilatie van beelden van de oud-topspeler en trainer zien.

Het voelde weer ouderwets pijnlijk, in de laatste minuut verliezen van Duitsland. Koeman is uiteraard teleurgesteld, maar blijft wel realistisch. „We spelen wel tegen Duitsland, hè!”, roep de bondscoach na afloop.

Helaas kon een nieuw briefje van assistent Dwight Lodeweges Oranje niet nogmaals naar punten loodsen. Toen Nederland in Duitsland tijdens het Nations League-duel met 2-0 achter kwam te staan, lukte het Oranje - door het briefde van Lodeweges - in de slotfase alsnog een punt te pakken. Ditmaal moest Nederland het onderspit delven.

Virgil van Dijk kon na afloop zijn teleurstelling moeilijk verbergen. „Dit is heel zuur”, aldus de aanvoerder van Oranje.

Daley Blind omschreef de nederlaag hetzelfde als zijn aanvoerder. Matthijs de Ligt, die bij de openingsgoal van Sané uitgleed, maakte vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer. Het was zijn eerste goal in het shirt van Oranje.

„Als je beter staat kun je dit voorkomen”, aldus Frenkie de Jong, die zeer teleurgesteld was over het verloop van de eerste helft. De middenvelder van Ajax weet dat er een zware inhaalrace op de loer ligt. Oranje moet in juni namelijk opdraven voor de finaleronde van de Nations League terwijl de andere landen uit de poule wel spelen om kwalificatie. In september speelt Oranje pas weer EK-kwalificatiewedstrijden, te beginnen met een loodzware uitwedstrijd tegen Duitsland.

„Het geloof in eigen kunnen en getoonde veerkracht mogen gerust als houvast gelden, ondanks de late nederlaag volgens Duits concept. Van 0-2 naar 2-2 betekent dat de koppies niet snel gaan hangen en daarop valt voort te borduren”, aldus Driessen in zijn column over het huidige groeiproces waarin Oranje verkeert.

Oud-international Ben Wijnstekers, die in de meeste van al zijn interlands ook aanvoerder van Oranje was, vindt het herstel van het Nederlands elftal tegen de Duitsers wonderbaarlijk. In tegenstelling tot Driessen heeft Wijnstekers meer moeite om een positieve blik op Oranje te werpen, mede dankzij een slechte eerste helft. Hij kon dan ook geen al te hoge hoge cijfers uitdelen aan de Oranje-internationals.

Na de klinkende 4-0 zege op Wit-Rusland en de zure nederlaag tegen Die Mannschaft weet Oranje in ieder geval wel waar het staat. Dat vroeg Mike Verweij, Oranje-watcher van De Telegraaf, zich namelijk ook af.

Waar teleurstelling heerst in het Oranje-kamp, is het vooral euforie dat leeft bij de oosterburen. Bondscoach Joachim Löw heeft zijn revanche te pakken en begint de EK-kwalificatiereeks met zijn zeer bekritiseerde Duitse elftal met drie belangrijke punten.

De samenvatting van Nederland-Duitsland: