Duitsers in euforie na ’lucky punch’ in laatste minuut

„De zege doet ons allemaal en ons elftal zeer goed”, zei matchwinner Schulz na afloop tegen het Duitse Bild.

Duitsland schoot in de eerste helft erg sterk uit de startblokken en zette na 35 minuten spelen al de 0-2 op het scorebord. Oranje werd weggespeeld, maar in de tweede helft waren de rollen omgedraaid. „Wie stonden vlak na rust te defensief, maar later pakten we het weer op”, vertelt de linksback, die onder contract staat bij het Duitse Hoffenheim. „We beginnen steeds meer zelfvertrouwen te krijgen. We wisten dat we de kwaliteit hadden om goed te spelen en vandaag (zondag, red.) hebben we het laten zien.”

Ongrijpbaar

Nog voordat Schulz zich tot man van de wedstrijd kroonde waren het Leroy Sané en Serge Gnabry die de show stalen in de Johan Cruijff ArenA. De twee beweeglijke aanvallers leken ongrijpbaar voor de Oranje-defensie. „De eerste helft was sensationeel”, zegt Gnabry, de aanvaller van Bayern München die op prachtige wijze de 0-2 voor zijn rekening nam. „We hielden tot het einde vol en hebben terecht gewonnen. Dit geeft ons een enorme boost!”

’Lucky punch’

Marco Reus, de sterspeler van Dortmund, werd pas in de 88e minuut in het veld gebracht door bondscoach Joachim Löw. Een goede zet van de Duitser, want Reus was een paar minuten later meteen belangrijk met zijn assist op de winnende treffer van Schulz. „Aan het einde was het een lucky punch”, lacht Reus over het late doelpunt van Die Mannschaft, dat zijn land uiteindelijk drie belangrijke punten opleverde voor kwalificatie voor EURO 2020.

Bekijk ook: Veerkrachtig Oranje in slotfase de boot in tegen Duitsers

„Uiteindelijk hebben wij op wilskracht gewonnen. Het laat de veerkracht en karakter van ons team zien”, aldus Reus, die ook alles van de racisme-rel rondom het Duitse nationale elftal van dichtbij meekreeg

Reus: „Voor de stemming is het ongelooflijk belangrijk dat wij van de grootste concurrent hebben gewonnen.”