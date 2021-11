Liverpool volgt voorbeeld Ajax en staat al in achtste finale

Voetbal

Karim Benzema weer eens goud waard voor Real Madrid, ook Internazionale wint

Inter heeft in de groepsfase van de Champions League gewonnen van Sheriff. In Moldavië werd het 1-3 voor de Italiaanse kampioen. Inter blijft daardoor als nummer 2 in het spoor van koploper Real Madrid. Het verschil is 2 punten. Sheriff heeft 1 punt minder dan Inter.