Video: ’Frenkie’ en Ødegaard nemen La Liga-sterren te grazen

Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland liet De Jong zien waarom hij goed bij zijn toekomstige club FC Barcelona past. Met een, inmiddels typische ’Frenkie-actie’, stuurde hij Toni Kroos het bos in.

Modric

Het was alweer de tweede Madrileen die door ’Frenkie’ tureluurs werd gedraaid. Bij het Champions League-duel in Bernabéu tussen Real Madrid en Ajax zette De Jong namelijk ook al Luka Modric op het verkeerde been.

Ødegaard

De Madrid-fans konden toch nog een beetje genieten van de interlandbreak. Martin Ødegaard, momenteel door Real Madrid verhuurd aan Vitesse, pakte even zijn momentje tegen Barcelona-middenvelder Sergio Busquets.