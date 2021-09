Sporting Portugal in rol van underdog: ’Dankbaar dat we tegen Ajax mogen’

Sporting is net als Ajax bekend om de goede jeugdopleiding, met spelers als Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Ricardo Quaresma, Paulo Futre, Simão, João Moutinho, Dani en Nani. „We leiden beiden goed op en moeten ook steeds weer verkopen”, zei Amorim. „Alleen Ajax heeft de laatste jaren geleerd om in Europa te presteren. Daar willen we ook heen.”

De 36-jarige Amorim is de nieuwe kroonprins van het Portugese trainersgilde, na José Mourinho en André Villas-Boas. Hij leidde Sporting afgelopen seizoen naar de eerste landstitel in 19 jaar en wil nu in de Champions League presteren. Hij noemt het een voordeel dat Davy Klaassen ontbreekt. „Want hij is een slimme speler die ook nog eens heel hard werkt. Maar wij missen ook belangrijke voetballers”, doelde hij op de geblesseerde topscorer Pedro Gonçalves en geschorste aanvoerder Sebastián Coates.

Amorim hield in het midden of Gonçalo Inácio en Tiago Tomás inzetbaar zijn tegen Ajax. Beide spelers ontbraken zaterdag nog tegen FC Porto (1-1) vanwege blessureleed. „Ik heb wel het idee dat we klaar zijn voor de wedstrijd tegen Ajax. We moeten er voor zorgen dat het gebrek aan ervaring dat we hebben ons niet opbreekt.”

