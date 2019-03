Opnieuw wielersucces voor Alaphillipe

De Franse renner van Deceuninck - Quick-Step passeerde de Spanjaard Alejandro Valverde en de Belg Greg Van Avermaet in de ranking over eendaagse wedstrijden. Ook kwam Alaphilippe op de koppositie in de zogenoemde World Ranking, waarin de resultaten van de laatste 52 weken worden doorberekend.

Op die ranglijst ging Alaphilippe ook voorbij Valverde. De Sloveen Primoz Roglic van Jumbo-Visma klom dankzij zijn zege in Tirreno-Adriatico naar de derde plaats, Tom Dumoulin is vierde.

Oranje-heerschappij

De wereldranglijst bij de vrouwen wordt beheerst door Nederlandse rensters. Annemiek van Vleuten behield de eerste plaats. Marianne Vos, zondag winnaar van de Trofeo Alfredo Binda, klom ten koste van Anna van der Breggen naar de tweede plaats. Op de ranking over WorldTourwedstrijden bleef de Italiaanse Marta Bastianelli de koploper. Vos steeg van de zesde naar de tweede plaats, Chantal Blaak bleef derde.