Honda gelooft in snelle zege Verstappen

De Japanse motorfabrikant hoopt nog voor de zomerpauze in augustus een overwinning te boeken met Formule 1-renstal van Red Bull Racing. Dat zegt directeur Masashi Yamamoto van Honda F1 op Motorsport.com.

„Het is een belangrijk jaar voor ons, aangezien we nu voor het eerst in een hybride tijdperk met twee teams samenwerken”, zegt Yamamoto, die tevens Honda-motoren levert aan Scuderia Torro Rosso, het tweede Formule 1-team van Red Bull Racing.

Verstappen

Honda levert vanaf dit jaar de motor aan de renstal van Max Verstappen. De Japanse fabrikant sprak voorafgaand aan het seizoen geen specifieke doelstelling uit, maar na de verrassende derde plaats van Verstappen in de openingsrace in Melbourne durft Yamamoto zijn ambities iets meer uit te spreken. „We proberen de verwachtingen niet expres laag te houden”, zegt de Japanner, die normaal gesproken niet heel open is over de ambities van Honda tijdens een F1-seizoen. „Maar het blijft racen en dan draait het natuurlijk alleen om het resultaat.”

Yamamoto vertelt verder: „De situatie nu is dat we weer aan winnen kunnen denken en we hopen dat nog voor de zomerbreak te realiseren. We hebben eindelijk weer een kans om onze winnaarsmentaliteit te laten zien.”

Ferrari en Mercedes

De topman van Honda laat wel weten dat de naaste concurrenten op dit moment nog beter zijn. „Ons gevoel is dat we qua krachtbron nog niet op het niveau zitten van Mercedes en Ferrari. We moeten dus nog beter worden dan ons huidige niveau.”