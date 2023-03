Premium Het beste van De Telegraaf

Ralf Seuntjens droomt weer na genezing agressieve vorm van kanker: ’Ik heb onwijs veel geluk gehad’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Ralf Seuntjens vreesde acht maanden lang voor zijn leven, doordat zijn lichaam werd aangevallen door een agressieve vorm van kanker. Na een loodzwaar behandeltraject ontving de 33-jarige voetballer medio januari het mooist denkbare nieuws: de tumor van acht centimeter groot was een halt toegeroepen. Thuis in Breda vertelt The Seun of God over zijn heftige strijd, toekomstdroom en andere kijk op het leven.