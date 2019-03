Coman mist ook interland met IJsland

Het was de bedoeling dat Coman, die in november 2017 zijn laatste interland speelde, zou starten in Chisinau. Zonder hem won de wereldkampioen met 4-1.

De medische staf hoopte de vleugelspits nog klaar te stomen voor het duel maandagavond in het Stade de France met IJsland, maar het herstel ging niet snel genoeg. Coman keert daarom vervroegd terug naar zijn club Bayern München, waar hij verder gaat revalideren.

De aanvaller miste dit seizoen door fysieke problemen al heel wat wedstrijden. Bayern, de koploper van de Bundesliga, vervolgt de competitie zaterdag tegen SC Freiburg.