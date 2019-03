Pereiro helpt Uruguay aan China Cup

De PSV'er nam in de finale van het vriendschappelijke toernooi in China tegen Thailand het tweede doelpunt voor zijn rekening (4-0). Pereiro, die in de rust werd gewisseld, had ook al gescoord in de halve finale tegen Oezbekistan (3-0).

Matias Vecino opende al na 5 minuten de score in Nanning. Pereiro verdubbelde enkele minuten voor rust de voorsprong van Uruguay, dat de China Cup vorig jaar ook al mee naar huis nam. Cristhian Stuani en Maximiliano Gómez voerden de score in de tweede helft op. Bondscoach Oscar Tabárez kon niet beschikken over zijn steraanvallers Luis Suárez en Edinson Cavani, die vanwege fysieke problemen bij hun clubs bleven om te revalideren.

Aanvoerder Diego Godin droeg voor de 126e keer het shirt van de nationale ploeg en mag zich daarmee de nieuwe recordinternational van Uruguay noemen. De 33-jarige verdediger van Atlético Madrid nam het record over van Maxi Pereira, die 125 interlands op zijn naam heeft staan.