Brood: ’Het onmogelijke mogelijk maken’

Met nog acht wedstrijden te gaan, staat NAC op de laatste plaats in de eredivisie. De achterstand op nummer zeventien FC Emmen is acht punten. „Je moet altijd blijven knokken”, houdt Brood de moed erin.

Brood, oud-speler van NAC Breda, beseft dat hij in een lastige situatie stapt, maar had toch het gevoel dat hij het moest doen. „Ik heb toch een speciaal gevoel bij NAC.”

Pas na het seizoen gaan beide partijen bekijken of het dienstverband wordt voortgezet. „Ik wil me volledig focussen op de acht wedstrijden en me niet met andere zaken bezig houden,” verklaart Brood zijn kortlopende contract.