Geen breuken voor gevallen Fuglsang

Wel heeft de Deen, die naar het ziekenhuis werd gebracht, enkele hechtingen gekregen. Hij had een wond vlak boven zijn oog waar het bloed uitliep.

Met nog 18 kilometer te gaan in de eerste etappe ging de kopman van Astana met enkele andere renners onderuit. Ook Koen de Kort en de Duitser Tony Martin stonden stil bij de valpartij.

Gehavend met een hoofdwond waar het bloed uitliep kon de Deen na korte tijd weer verder, maar zijn ploeggenoten hadden de grootste moeite om hem terug naar het peloton te rijden. Hoe ernstig de verwondingen zijn, moet na de finish blijken. „De ploegentijdrit van zondag wordt een lastige etappe voor hem”, zei teambaas Aleksandr Vinokoerov tegen de media.

Fuglsang behoort tot de favorieten voor de eindzege in de Tour. Hij won dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné.

Uiteindelijk zorgde Mike Teunissen voor de eerste Toursensatie. De 26-jarige wielrenner van Team Jumbo-Visma won de eerste etappe en pakte de gele trui. De laatste keer dat een Nederlander een gele trui droeg was 30 jaar geleden, in 1989. Toen was Erik Breukink de gelukkige.

Teunissen kwam overigens in positie om de eindsprint aan te gaan omdat Dylan Groenewegen - de aangewezen sprinter van de Nederlandse wielerploeg - in de slotfase ten val kwam. Er moest wel een fotofinish aan te pas komen, aangezien Peter Sagan ook heel dichtbij de ritwinst was.