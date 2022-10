Verbazing in Engeland: falende scheidsrechter casht met veiling Hand van God-bal

Dat is op zich niet heel bijzonder, maar wat kwaad bloed zet in Engeland is dat de verkopende partij Ali Bin Nasser is. Oftewel, de scheidsrechter van de beruchte kwartfinalewedstrijd 36 jaar geleden. Het zit niet iedereen lekker dat de Tunesiër nu nog eens flink kan cashen van zijn beroemde blunder.

Want de verwachting is dat Bin Nasser er goed geld aan gaat verdienen. Het shirt van Maradona werd immers al voor 8,5 miljoen euro afgeklopt. De bal is een stuk minder waard, maar toch wordt er verwacht dat er zo 3,5 miljoen euro voor neer zal worden gelegd.

Onder anderen Gary Lineker - destijds spelend voor Engeland - sprak tegen TalkSport al zijn afkeer uit over het feit dat de arbiter zijn historische fout kan verzilveren. „Hoe komt de bal in godsnaam bij de scheidsrechter terecht?”, vraagt hij zich af. „Ben ik over die nederlaag heen? Ja, natuurlijk ben ik dat. Maar dat de scheidsrechter die bal al die tijd in zijn kast houdt en nu de grootste scheidsrechtersfout in de geschiedenis van het WK voetbal gaat verzilveren... Is dat echt waar?”

The Sun stuurde zelfs een reporter naar Tunesië om de inmiddels 78-jarige Bin Nasser aan de tand te voelen. Deze wilde vanwege contractuele redenen weinig zeggen over de situatie. „Ik verkoop hem nog steeds. Het kan me niet schelen wat je denkt. Je had niet naar mijn huis moeten komen. Ga weg. Ik heb een contract getekend en kan met niemand praten."