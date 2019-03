Samenwerken met PSV slimme stap

Vijf grote bedrijven uit de regio (ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten) fungeren vanaf komend seizoen gezamenlijk als hoofdsponsor van de Brabantse club. De naam van de overkoepelende Metropoolregio Brainport Eindhoven komt op de voorkant van het PSV-shirt te staan. Jorritsma is voorzitter van de stichting Brainport.

Jorritsma: ,,PSV is een club van iedereen, nationaal en internationaal vermaard. In Brainport Eindhoven werkt het bedrijfsleven uit de hele regio nauw samen met kennisinstellingen en de overheid. Die samenwerking brengt banen en welvaart voor iedereen in de regio en zorgt ervoor dat iedereen in de regio profiteert. Samen zorgen we er voor dat de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brainport Eindhoven verder wordt versterkt, in het voordeel van iedereen.''