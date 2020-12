Roger Federer zegt deelname aan Australian Open toe

„Alle toppers hebben hun deelname toegezegd, inclusief Roger Federer. We hebben contact gehad met hem en zijn begeleidingsteam en hij volgt zijn gebruikelijke trainingsprogramma in voorbereiding op het seizoen”, aldus Tiley.

De twintigvoudig grandslamwinnaar sprak eerder deze maand nog zijn twijfels uit over zijn deelname aan de Australian Open, het toernooi dat hij zes keer wist te winnen. De 39-jarige Zwitser vreesde niet op tijd fit te zijn na zijn knieoperatie, waardoor hij sinds de uitbraak van het coronavirus niet meer in actie is gekomen.

Er was toen nog geen sprake van uitstel en zou de Australian Open als gepland op 18 januari beginnen. Door het uitstel naar 8 februari heeft Federer extra tijd gekregen om zich voor te bereiden. „Hij heeft inderdaad gezegd dat 8 februari hem beter uitkomt en Federer heeft mij gezegd dat hij komt. Maar alles hangt natuurlijk wel af van hoe de komende weken de trainingen verlopen en hoe zijn lichaam reageert op de operatie”, aldus Tiley.

Het tennisseizoen begint door de coronapandemie anders dan andere jaren. De kwalificatietoernooien voor de Australian Open worden van 10 tot en met 13 januari afgewerkt in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen). Met speciale vluchten komen de deelnemers op 15 januari aan in Melbourne, waar ze eerste twee weken in quarantaine gaan in een strikt georganiseerde bubbel.