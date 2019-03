De Gendt bekroont solo met zege in Catalonië

In de 164 kilometer lange etappe, met start en aankomst in Calella, bleef De Gendt het peloton 2 minuten en 42 seconden voor. Kort voor het peloton kwam de Duitser Maximilian Schachmann als tweede over de finish.

Voor De Gendt, die 60 kilometer voor de eindstreep zijn laatste medevluchter loste en daarna alleen door ging, is het zijn eerste zege dit seizoen. Wel won de 32-jarige renner het bergklassement in Parijs-Nice. De Gendt had wel vaker succes in de Ronde van Catalonië. Vorig jaar won hij er de derde etappe, in 2016 de vierde rit en in 2013 de zevende etappe.

Kruijswijk

Alle renners van Jumbo-Visma finishten in het peloton. Het Nederlandse team focust zich volledig op het algemeen klassement met Steven Kruijswijk, die in de Ronde van Andalusië al derde werd.

Vorig jaar ging de eindoverwinning in de Ronde van Catalonië, die duurt tot en met zondag, naar de Spanjaard Alejandro Valverde.

De tweede etappe is dinsdag 166,7 kilometer lang en gaat van Mataro naar Sant Feliu de Guixols.