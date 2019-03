’Mick Schumacher test in Formule 1’

Schumacher junior, 20 jaar, zit in het opleidingsprogramma van de Italiaanse renstal. Dit weekeinde maakt hij zijn debuut in de Formule 2, het voorportaal van de Formule 1. Een week later kruipt het dan achter het stuur van de Formule 1-bolide.

Mick krijgt de kans zich te ontwikkelen onder de hoede van Ferrari waarvoor zijn vader grote successen vierde in de Formule 1. Vijf van zijn zeven wereldtitels veroverde Schumacher in een rode bolide van Ferrari (2000 tot en met 2004).

Michael Schumacher liep ruim 5 jaar geleden ernstig letsel op bij een ernstig ski-ongeluk. Hoe het met hem gaat, is onduidelijk. Zijn familie zegt niets over zijn gezondheid.