Terugblik GP Bahrein 2018: Max clasht met Hamilton

In Bahrein ging het vorig jaar niet van een leien dakje bij Max Verstappen. Waar hij in Australië in de race in de rondte ging en slechts zesde werd, crashte hij in het Midden-Oosten al in de kwalificatie. Daar kon de Nederlander echter weinig aan doen. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, stamelde hij na afloop. „Door een storing in de batterij van de motor kwam er ineens 150 pk extra vrij en was de auto niet meer te houden.”

Verstappen moest de race vanaf de vijftiende plaats aanvangen. Tijdens de race kwam hij al snel Lewis Hamilton tegen. De Brit had zich als vierde gekwalificeerd, maar omdat hij een nieuwe versnellingsbak in zijn Mercedes had laten zetten, krijg hij een gridstraf en moest hij vijf plekken naar achteren.

In de tweede ronde kwamen Verstappen en Hamilton met elkaar in aanraking. De Red Bull-coureur liep daarbij een lekke band en schade aan het differentieel op. Met pijn en moeite haalde hij de pitstraat, maar de auto was te beschadigd om door te rijden. Ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was toen al uitgevallen. De Australiër moest zijn wagen met een elektronisch probleem aan de kant zetten.

Kimi Raikkonen haalde eveneens de finish niet. De Fin van Ferrari trapte bij een pitstop te vroeg op zijn gaspedaal, waardoor hij een monteur omver reed. De man brak zijn been, terwijl Raikkonen de strijd moest staken, omdat een van zijn wielen niet goed was vastgeschroefd.

Pierre Gasly, de huidige teamgenoot van Verstappen, kende een topweekeinde in Bahrein. Met zijn Toro Rosso zette hij koers naar een knappe vierde plaats, een prestatie die hij tot dusver nog niet heeft weten te evenaren.

De race werd gewonnen door Sebastian Vettel, die zijn twee zege op een rij boekte na zijn eerdere triomftocht in Australië. Op het podium werd de Duitse Ferrari-coureur vergezeld door Vatteri Bottas en Hamilton, die ondanks zijn ’momentje’ met Verstappen wel de finish wist te halen.

Na afloop werd nog lang nagepraat over het incident. „Such a dickhead”, stelde Hamilton toen hij vlak voor de podiumceremonie de beelden van het voorval terugzag. Oftewel: wat een eikel. Verstappen vond dat de Brit zelf schuldig was. „Hamilton wilde buitenom gaan. Er was plek zat, maar hij wilde niet afgeven.”

Hamilton bood al snel na de race zijn excuses aan voor zijn opmerking. „Ik was nog een beetje driftig. Dan meen je niet alles wat je zegt.” Hij bleef echter wel bij zijn mening dat Verstappen op de baan in de fout was gegaan. „Het was een domme actie.”

