Turken danken Enschedese Türüc

Moldavië hield in Eskisehir tot de 24e minuut stand. Verdediger Hasan Ali Kaldirim schoot van dichtbij raak nadat hij de bal na een mislukte omhaal van Hakan Çalhanoglu wat gelukkig voor zijn voeten kreeg. Twee minuten later verdubbelde Cenk Tosun van dichtbij de voorsprong.

Na rust miste aanvoerder Burak Yilmaz een strafschop. Uit de navolgende hoekschop kopte Tosun alsnog het derde doelpunt binnen. Kaan Ayhan zorgde in de 70e minuut voor 4-0.

Deniz Türüç (26) maakte in zijn vierde interland zijn basisdebuut en verzorgde twee assists. De voormalig middenvelder van Go Ahead Eagles, geboren in Enschede, maakt sinds de zomer van 2015 indruk namens Kayserispor. Twee jaren geleden maakte hij zijn debuut voor Turkije. Tot een basisplaats was het echter nog niet gekomen.

In de strijd om een ticket voor het EK zullen de Turken vooral moeten concurreren met wereldkampioen Frankrijk en IJsland. Die twee landen treffen elkaar later op maandag in Saint-Denis. Frankrijk en IJsland wonnen vrijdag, net als Turkije, hun openingswedstrijd in groep H.