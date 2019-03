UFC-vechter ’drinkt’ bloed na zege

De Amerikaanse weltergewicht trakteerde zijn landgenoot Steven ’Wonderboy’ Thompson, die als grote favoriet gold, op een genadeloze wijze knock-out en vierde dat op zeer bijzondere wijze.

De 32-jarige Pettis, die normaal uitkomt in het lichtgewicht, veegde direct na zijn verwoestende klap met zijn hand zijn gehavende gezicht schoon en likt vervolgens het bloed van zijn vingers af...

De statistieken in aanloop naar het gevecht tussen Stephen Thompson en Anthony Pettis. Ⓒ screenshot

Pettis had het tot het moment van de knock-out vrij lastig met de vier jaar oudere Thompson. Hij had al enkele rake stoten en trappen moeten incasseren. „Het was een lastig gevecht”, bekende hij na afloop.

„Steven wist me met zijn lange armen een aantal keren goed te raken”, aldus Pettis, die desondanks rustig bleef en continu bleef azen op die ene rake klap. „Ik wilde de fans wat moois geven. Zij willen knock-outs zien.”

Thompson kon na afloop amper geloven was hem was overkomen. „Ik zag die klap niet aankomen. In tachtig gevechten was ik nog nooit knock-out gegaan. Waarom nu wel? Ik vocht tegen een kleinere vechter en hij heeft me gewoon neergeslagen. Ik kan me er ook niets meer van herinneren. Het ene moment zag ik zijn bebloede gezicht voor me, het andere moment zat ik in de kleedkamer met mijn ouders.”

Bekijk hieronder de verwoesten stoot van Pettis en zijn bijzondere manier van feestvieren: