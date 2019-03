Luis Enrique weerlegt kritiek met rekensom

Op de vragen over het vermeende gebrek aan scorend vermogen in zijn ploeg, na de benauwde zege zaterdag op Noorwegen (2-1), had hij passende antwoorden klaar. Zijn conclusie: de Spaanse ploeg is productiever dan Barcelona, het meest trefzekere team van Spanje.

„De discussie over onze schaarste aan doelpunten is mij niet ontgaan”, sprak Enrique met een glimlach. „Maar we hebben negentien keer gescoord in de zeven interlands onder mijn leiding. Dat is een gemiddelde van 2,7. Barcelona staat momenteel op 2,6 goals per wedstrijd. Dus voor een ploeg die kennelijk een probleem heeft met scoren, doen wij het zo slecht nog niet.”

Met name de aanvallers Alvaro Morata en Marco Asensio lieten tegen Noorwegen legio kansen onbenut. „Toch vond ik ons beter spelen dan toen we met 6-0 wonnen van Kroatië”, merkte Enrique op. „Ik vond ons spel een negen waard. Het was een tien geweest als we meer hadden gescoord.”