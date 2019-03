Ronaldo naar eigen zeggen op tijd fit voor Ajax

De Portugees moest na een klein half uur een sprintje onderbreken en gaf direct aan dat hij gewisseld wilde worden. Bondscoach Fernando Santos bracht Pizzi als vervanger.

Portugal keek op het moment dat Ronaldo de blessure opliep tegen een achterstand aan. Ajacied Dusan Tadic benutte in Lissabon in de zevende minuut een strafschop. Vlak voor rust maakte Danilo Pereira gelijk: 1-1.

Het is nog onduidelijk wat de vedette van Juventus precies mankeert en hoe lang hij eventueel uit de roulatie is. Na afloop maakte hij zich vooralsnog niet druk. „Ik ken mijn lichaam. Over twee weken ben ik weer klaar om te spelen.”

Mocht de blessure tegenvallen, dan kan het zomaar zo zijn dat Ronaldo de duels met Ajax in de kwartfinale van de Champions League mist. Juventus treft de Amsterdammers op 10 en 16 april. Het eerste duel vindt plaats in de Johan Cruijff ArenA.

De 34-jarige Ronaldo was dit seizoen al goed voor 24 goals en 12 assists in 36 duels.