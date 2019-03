Video: Smerige tackle Pepe op Tadic

De Servische linkspoot werd door de verdediger van FC Porto op slag van rust vol op zijn enkel getrapt. Desondanks stond hij op en kon hij zijn weg vervolgen. Pepe, die geldt als een notoire ’schopper’, kwam goed weg met slechts een gele kaart.

Cristiano Ronaldo had even daarvoor minder geluk. De aanvaller van Juventus liep bij een sprintje een spierblessure op en moest zich laten vervangen. Mogelijk mist hij de duels met Ajax in de kwartfinale van de Champions League.

Tadic (30) zette Serviër dinsdag vroeg op voorsprong. Al na zeven minuten schoot de voormalig Southampton-speler raak vanaf de strafschopstip. Drie minuten voor rust zette Danilo Pereira Portugal op 1-1.

Dusan Tadic viert de 1-0. Ⓒ REUTERS